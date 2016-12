foto LaPresse

16:09

- I carabinieri hanno fermato il figlio dell'anziana trovata morta in mattinata nel suo appartamento di Roma, a Tor Pignattara. L'uomo, 51 anni, era salito sull'impalcatura di un palazzo nei pressi della casa, minacciando il suicidio. Avrebbe ammesso in modo confuso il suo ruolo nella morte della donna, che potrebbe essere avvenuta durante una lite tra i due. In passato il 51enne, separato e che viveva con la madre, aveva avuto problemi psichiatrici.