Capocotta, spaccio tra le dune

12:40 - Un'operazione dei Carabinieri a sud di Roma ha portato all'arresto di 26 persone. I malviventi vendevano la droga tra le dune di Capocotta, nascosta in sacchetti tra la vegetazione o sotto la sabbia. Gli spacciatori, oltre all'impiego di vedette, avevano adottato una procedura articolata per la cessione dello stupefacente con vari passaggi tra le dune, per cercare, in caso di intervento dei Cc, di salvare di volta in volta lo stupefacente o il denaro.