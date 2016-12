Maltempo Roma,chiusa metro stazione Termini

foto Ansa Correlati Roma, allagata stazione metro Termini 22:27 - La stazione Termini della Metro A è stata chiusa a causa del nubifragio che ha colpito Roma. Allagamenti sono stati registrati anche a Lepanto, Bologna e Annibaliano, ma le stazioni restano aperte. In totale sono 86 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma e provincia. Disagi anche nell'hinterland, a Villa Adriana e Palestrina, dove molti automobilisti sono rimasti bloccati nei sottopassi e nei garage. - La stazionedellaè stata chiusa a causa del nubifragio che ha colpito. Allagamenti sono stati registrati anche a, ma le stazioni restano aperte. In totale sono 86 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma e provincia. Disagi anche nell'hinterland, a, dove molti automobilisti sono rimasti bloccati nei sottopassi e nei garage.

A Termini i passeggeri in uscita dai convogli, per gran parte turisti in visita nella Capitale, sono stati costretti ad utilizzare i loro ombrelli per proteggersi dalle gocce d'acqua che arrivavano dal soffitto. Per raggiungere l'uscita, hanno dovuto anche fare una gimkana tra le pozzanghere presenti sul pavimento, con zone nelle quali l'acqua ha raggiunto anche i 3 centimetri d'altezza. Molti hanno invece preferito togliersi le scarpe. Tra lo stupore ed il divertimento, molti turisti si sono fermati a filmare con i loro telefonini la disavventura. Qualcuno, ironicamente, ha anche azzardato un paragone con la laguna veneta: "Guarda, sembra di stare a Venezia". Le scale mobili erano ferme per due terzi, mentre molti passeggeri hanno cercato aiuto da parte del personale della metro, per capire se c'era un altro modo di raggiungere l'uscita senza bagnarsi.



Stazione chiusa anche lunedì - Rischia di rimanere chiusa anche lunedì mattina la stazione Termini della metro A. Sarà infatti riaperta ai viaggiatori - spiega l'Agenzia per la Mobilità di Roma - solo quando le quattro scale mobili avranno ripreso a funzionare in sicurezza dopo il ripristino completo dei quadri elettrici di bassa tensione che sono stati danneggiati dal nubifragio.



Allagamenti e alberi caduti segnalati al 113 - Numerose segnalazioni di allagamenti, cedimenti del manto stradale, alberi caduti e sottopassi bloccati sono arrivate al 113, in seguito al violento nubifragio che ha colpito la Capitale. La sala operativa della Questura di Roma rimane in costante contatto con i vigili del fuoco, i vigili urbani e il 118 per supportare le numerose segnalazioni di soccorso.







Allagamenti e disagi nel Salernitano - Un violento temporale si è abbattuto sul Salernitano. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco. I maggiori disagi nell'Agro sarnese nocerino e nella piana del Sele. I pompieri stanno operando a Nocera inferiore e a Castel San Giorgio, dove si registrano numerosi allagamenti. Nella zona il forte vento ha anche spazzato via alcuni cavi dell'energia elettrica dell'illuminazione pubblica. A Eboli i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti e stanno operando per svuotare alcuni vani invasi dalla pioggia.