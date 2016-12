foto Ansa Correlati Stanze vaticane - "Il patto dei due papi contro il diavolo"

Woytjla e Roncalli saranno santi 19:13 - Durante la messa a Santa Marta, l'ultima prima della pausa estiva, Papa Francesco ha rivolto il seguente invito: "Non bisogna avere paura del rinnovamento delle strutture" della Chiesa. "Nella vita cristiana, anche nella vita della Chiesa, ci sono strutture antiche, strutture caduche: è necessario rinnovarle", ha affermato il Pontefice. - Durante la messa a Santa Marta, l'ultima prima della pausa estiva,ha rivolto il seguente invito: "deldelle strutture" della. "Nella vita cristiana, anche nella vita della Chiesa, ci sono strutture antiche, strutture caduche: è necessario rinnovarle", ha affermato il Pontefice.

"Sì al rinnovamento, no a cristiani part-time" - "Vino nuovo in otri nuovi", ha detto papa Francesco nell'omelia, soffermandosi sul rinnovamento che porta Gesù. "Essere cristiano significa lasciarsi rinnovare da Gesù in questa nuova vita", ha spiegato. Inoltre, "non si può essere cristiano a pezzi, part-time. Il cristiano part-time non va!". "Essere cristiano alla fine non significa fare cose, ma lasciarsi rinnovare dallo Spirito Santo o, per usare le parole di Gesù, diventare vino nuovo", ha sottolineato Bergoglio.



"Non aver paura delle novità che ci porta lo Spirito Santo" - rinnoLa novità del Vangelo, secondo il Papa, "va oltre noi" ci rinnova "e rinnova le strutture". "Nella vita cristiana, anche nella vita della Chiesa, ci sono strutture antiche, strutture caduche: e' necessario rinnovarle! E la Chiesa sempre è stata attenta a quello, col dialogo con le culture… Sempre si lascia rinnovare secondo i luoghi, i tempi e le persone. Questo lavoro sempre lo ha fatto la Chiesa!", ha spiegato Bergoglio toccando quindi indirettamente il tema della riforma, punto centrale del suo pontificato. "Così la Chiesa sempre è andata avanti - ha proseguito -, lasciando allo Spirito Santo che rinnovi queste strutture, strutture di chiese. Non avere paura di quello! Non avere paura della novità del Vangelo! Non avere paura della novità che lo Spirito Santo fa in noi! Non avere paura del rinnovamento delle strutture!".









"La Chiesa non segua la ricchezza" - Papa Francesco è tornato quindi a parlare del rapporto fra Chiesa e ricchezza, durante l'incontro, avuto in serata, con seminaristi e novizie. "In questo mondo in cui le ricchezze fanno tanto male, è necessario che noi preti e suore siamo coerenti con la nostra povertà - ha aggiunto il Pontefice -. L'interesse di un'istituzione parrocchiale non deve essere il denaro. A me fa male quando vedo un prete o una suora con un'auto di ultimo modello: non si può!".