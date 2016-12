foto LaPresse Correlati Le immagini della villa ridotta in cenere 17:34 - Il cadavere di un 50nne romano è stato trovato dai vigili del fuoco nella sua villa a Formello, nei pressi di Roma. I pompieri erano intervenuti per domare un incendio, che è stato appiccato per distruggere le tracce del delitto. La vittima, che aveva precedenti penali per furto, lesioni e ricettazione, presentava sul corpo e sulla testa diverse ferite. Fermato un coetaneo della vittima, che era stato ospitato per qualche giorno nell'abitazione. - Il cadavere di un 50nne romano è stato trovato dai vigili del fuoco nella sua villa a Formello, nei pressi di Roma. I pompieri erano intervenuti per domare un incendio, che è stato appiccato per distruggere le tracce del delitto. La vittima, che aveva precedenti penali per furto, lesioni e ricettazione, presentava sul corpo e sulla testa diverse ferite. Fermato un coetaneo della vittima, che era stato ospitato per qualche giorno nell'abitazione.

Il 50enne era stato ospitato dalla vittima per qualche giorno. Non si esclude che l'omicidio sia scaturito dopo un violento diverbio. Il presunto omicida ha anche lui dei precedenti penali.



L'incendio nella villa è divampato intorno alle 22.30 di giovedì in due stanze dell'abitazione, che si trova in via Monti di Marvaiata. Il cadavere è stato trovato solo dopo alcune ore, intorno alle 4, quando i vigili del fuoco hanno spento tutte le fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e quelli del Nucleo operativo Cassia.