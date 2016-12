Esplosivo tra le pagine di un libro, due arresti

foto LaPresse Correlati Nascondevano esplosivo e armi, due arresti a Roma 13:57 - Nascondevano esplosivo all'interno di una guida del Touring e giravano su uno scooter con un borsone carico di coltelli, taglierini, componenti di armi da guerra, inneschi e finte bombe a mano. Due romani, di 31 e 36 anni, sono stati arrestati nella Capitale dagli agenti della polizia del reparto prevenzioni crimine. Al momento del fermo è stato assicurato che l'ordigno rudimentale non poteva esplodere perché privo di materiale detonante. - Nascondevanoall'interno di unae giravano su uno scooter con un borsone carico dida guerra, inneschi e finte bombe a mano. Due romani, di 31 e 36 anni, sono stati arrestati nella Capitale dagli agenti della polizia del reparto prevenzioni crimine. Al momento del fermo è stato assicurato cheperché privo di materiale detonante.

I due uomini, già noti alle forze dell'ordine e con precedenti, avevano cercato di sfuggire ad un posto di controllo in via Casilina a bordo di uno scooter iniziando una fuga rocambolesca. Una volta fermati, oltre all'esplosivo, sono stati sequestrati anche una pistola giocattolo che riproduceva una Colt e varie armi da taglio. Dopo il ritrovamento dell'ordigno all'interno del libro sono intervenuti gli artificieri. I due romani arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione di parti di arma da guerra. Nelle loro abitazioni, gli agenti hanno anche trovato una pianta di marijuana.



I primi accertamenti - Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi e non escludono che i due arrestati possano essere dei "corrieri" per il trasporto di armi non direttamente legati ad ambienti terroristici. Il 31enne arrestato era noto in ambienti ultra ed era stato sottoposto a Daspo, il 36enne ha alcuni precedenti per furto.