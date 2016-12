Il "Papa buono" e Wojtyla, santi entro l'anno

11:51 - Due Papi santi in un colpo solo. Alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, attesa entro l'anno, si potrebbe aggiungere, in contemporanea, quella di Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, il "Papa buono". Secondo quanto riportato da La Stampa, entrambi i pontefici potrebbero essere fatti santi da Papa Francesco il prossimo dicembre, dopo la conclusione dell'Anno della Fede.

Papa Wojtyla santo entro l'anno - La riunione plenaria di cardinali e vescovi della Congregazione delle Cause dei santi ha approvato il secondo miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo II. Papa Wojtyla sarà dunque santo con tutta probabilità entro l'anno e la cerimonia di canonizzazione potrebbe tenersi a dicembre.



La canonizzazione del "Papa buono" - Il dossier per la canonizzazione di Angelo Roncalli, beatificato nel 2000, sarà esaminato da cardinali e vescovi questa estate. Il Prefetto della Congregazione, il cardinale Angelo Amato, dovrebbe incontrare a breve Papa Francesco e, nel giro di qualche giorno, la notizia dovrebbe essere ufficializzata.



I miracoli - Per diventare santi, la Chiesa prevede un secondo miracolo avvenuto dopo la beatificazione. Per Giovanni Paolo II ci sarebbe un'improvvisa guarigione di una donna. Con quest'ultimo passaggio, il papa polacco diventerebbe santo in tempi record. Per quanto riguarda Roncalli, invece, numerosi sono stati le segnalazioni e i presunti miracoli. Uno di questi, cosa non saputa, avrebbe superato il severo esame di medici e teologi. Da qui la decisione di accelerare l'iter di canonizzazione e unificarli.