foto Reuters

16:38

- Aveva denunciato un'dedita a reclutare ragazzi, anche minorenni, per farlicon esponenti del clero di Roma. Per questo è statol'ex sacerdote, con l'accusa diaggravata e continua. I carabinieri di Roma hanno infatti dimostrato "come Poggi abbia concepito e attuato un piano calunnioso, prospettando circostanze non veritiere con intenti ricattatori".