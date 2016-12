Roma, arrestato il boss Michele Senese

foto Da video 12:55 - Quattro persone, tra cui il boss della criminalità locale Michele Senese, sono state arrestate oggi dai carabinieri a Roma per un omicidio avvenuto nel settembre 2001 a Torvajanica, sul litorale laziale. La vittima era Giuseppe Carlino: fu ucciso per vendicare la morte del fratello di Senese, Giuseppe, assassinato nel 1997. Il boss era irreperibile da mesi, dopo essere stato scarcerato a gennaio per decorrenza dei termini. - Quattro persone, tra cui il boss della criminalità locale Michele Senese, sono state arrestate oggi dai carabinieri a Roma per un omicidio avvenuto nel settembre 2001 a Torvajanica, sul litorale laziale. La vittima era Giuseppe Carlino: fu ucciso per vendicare la morte del fratello di Senese, Giuseppe, assassinato nel 1997. Il boss era irreperibile da mesi, dopo essere stato scarcerato a gennaio per decorrenza dei termini.

L'operazione dei carabinieri è scattata solo dopo la localizzazione e l'arresto di Senese, che viveva in clandestinità da diversi mesi ma che è stato catturato dai carabinieri in strada a Roma, mentre passeggiava tranquillamente.



Il boss, soprannominato 'o pazzo', era stato scarcerato a gennaio scorso per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Aveva fatto perdere le sue tracce a fine aprile. Viveva da uomo libero anche se sul suo capo pendeva una condanna in secondo grado a 8 anni per traffico internazionale di droga.