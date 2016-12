foto Ansa

11:59

- "La chiesa non è un intreccio di cose e interessi, ma è il tempio dello Spirito Santo, in cui Dio opera, in cui ognuno di noi con il dono del battesimo è pietra viva. Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa". Lo ha detto Papa Bergoglio durante l'udienza generale. "Io sono come voi, tutti siamo uguali, tutti siamo fratelli, nessuno è anonimo", ha aggiunto il Pontefice.