foto LaPresse

07:00

- Sono forti i disagi a livello regionale per il deragliamento di un treno merci in transito alla stazione di Formia, in provincia di Latina. Viaggiano a rilento i treni regionali partiti nelle prime ore da Napoli per Roma, mentre i treni Intercity sono stati deviati via Cassino. "Sulle cause dello svio, che non ha comportato alcun danno alle persone, Rete Ferroviaria Italiana - si legge in una nota - ha avviato i dovuti accertamenti".