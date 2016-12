Muore di tumore a 5 anni: per i medici era sana

14:51 - Per i medici era tutto nella norma, tanto da non ritenere necessari ulteriori esami di accertamento. Tre mesi dopo alla piccola Valentina verrà invece diagnosticato un tumore al cervello, malattia che le lascerà appena un anno e mezzo di vita, portandosela via nel 2009.

Ora la famiglia chiede alla giustizia di fare luce sulle responsabilità dei due dottori del Bambin Gesù di Roma, accusati di aver trattato con superficialità il caso e di non aver seguito il consiglio di una neurologa, che aveva suggerito di sottoporre Valentina a una risonanza magnetica. I medici tranquillizzarono i genitori, fissando la successiva visita di controllo di lì a tre anni: mamma e papà non erano però convinti delle condizioni della figlia, decidendo di effettuare comunque la risonanza che evidenziò la presenza del tumore. Quei novanta giorni di ritardo nella diagnosi hanno indotto il Pm a rinviare a giudizio i due medici: spetterà ai giudici stabilire se furono determinanti per la morte della piccola.