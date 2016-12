foto Ansa

18:11

- Incendio in pieno centro a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi. L'episodio è accaduto intorno alle 17.30 in via delle Muratte, al secondo piano di un palazzo. Al momento non risulterebbero feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118.