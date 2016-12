Roma, gambizzato capo ultras della Lazio

- Quattro uomini sono statida colpi di pistola a Roma e nei dintorni della Capitale in poche ore. In un primo episodio, avvenuto nei pressi di San Giovanni, sono stati colpiti in due, tra cui uno storicodella. Gli aggressori, a bordo di una moto, sono poi scappati. Altre due persone sono state ferite nel litorale romano in due diversi agguati.

E' uno storico capo degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Toffolo, uno dei due giovani gambizzati. Toffolo è stato colpito all'altezza dell'inguine. Non è la prima volta che subisce un'aggressione del genere: era già stato gambizzato nel 2007 sotto casa sua. Toffolo ha dei precedenti per droga. Dopo l'aggressione le due vittime hanno tentato di rifugiarsi in un'officina e in un centro benessere. Entrambi sono stati trasportati dal 118 di Roma in ospedale, nei pressi di via della Caffarelletta. .



Due agguati sul litorale - Un uomo, con diversi precedenti, è stato ferito in strada da alcuni colpi di pistola. L'episodio è accaduto a Nettuno. La vittima, ferita ad una mano, ha detto di aver avuto una lite per questione di viabilità. Nella notte, a pochi chilometri di distanza dal primo agguato, un giovane di 30 anni, con precedenti per droga, è stato gambizzato in strada a Marina di San Lorenzo, sul litorale romano. Il 30enne, che ha ferite a entrambe le gambe, si è presentato all'alba al pronto soccorso del vicino ospedale dicendo di essere stato rapinato. Sul luogo dell'aggressione sono stati trovati due bossoli dai carabinieri di Anzio, che indagano sulla vicenda.