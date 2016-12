foto Ansa

08:21

- E' stato trovato nella notte da guardia costiera e vigili del fuoco il corpo del sub disperso a largo della costa di Focene (Roma). L'allarme era partito nel pomeriggio di ieri, dopo che i familiari avevano per tutto il giorno cercato inutilmente di contattare F.B., 47 anni, sub amatore romano. Il corpo dell'uomo è stato trovato a circa 15 metri di profondità.