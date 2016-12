Via all'estate, si attenua il caldo africano

foto Meteo.it Correlati Meteo, afa in calo

La situazione in Europa 23:03 - Col solstizio d'estate, si è inaugurato il periodo estivo nel nostro emisfero, quello settentrionale. Dalle 7:04 di questa mattina l'emisfero boreale è ufficialmente in estate. Il caldo africano insiste ancora al Sud, mentre l'afa è in attenuazione al Nord. Grande caldo, venerdì, a Bolzano, Campobasso e Pescara. Nel fine-settimana avremo un tempo in prevalenza bello con un clima più gradevole in tutt'Italia.

Il caldo africano insiste ancora al Sud - Secondo le previsioni di meteo.it, la perturbazione numero 2 di giugno si sta già allontanando e i venti relativamente freschi che seguono la perturbazione favoriscono un’attenuazione del caldo al Nord. Nel fine settimana le correnti atlantiche al di là delle Alpi influenzeranno solo in parte il tempo al Nord, con rovesci e temporali che bagneranno più che altro le zone alpine e prealpine mentre al Centro-Sud rimarrà in prevalenza buono anche sabato avremo qualche nuvola in più in Sardegna e al Centro; le temperature però caleranno in tutta Italia, con fine del caldo afoso in gran parte del Paese.







Previsioni per venerdì - Al mattino qualche nuvola in Piemonte e Toscana; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvoloso sulle zone alpine, con temporali sulle Alpi del Piemonte e della Valle d’Aosta; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con appena qualche nuvola innocua nelle zone interne del Centro. Temperature massime in leggera diminuzione al Centro-Nord e Sardegna; ancora molto caldo nelle regioni meridionali.



Le temperature - Al Nord i valori non supereranno i 30-31 gradi, al Centro valori intorno 30-32 gradi mentre al Sud localmente si potranno ancora superare i 35 gradi. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 23 gradi per Aosta, 25 gradi per Genova, 27 gradi per Torino e Alghero, 28 gradi per Bergamo, Novara e Sassari, 29 gradi per Milano, Piacenza, Rimini, Venezia, Campobasso, Grosseto, 30 gradi per Trieste, Ancona, Firenze, Brindisi, Palermo, 31 gradi per Verona, Roma, Perugia, L’Aquila, Lamezia, Napoli, 32 gradi per Bologna, Pescara, Rieti, Messina, 33 gradi per Reggio Calabria, 34 gradi per Bari, Catanzaro, Catania, 35 gradi per Crotone, 36 gradi per Lecce e 37 gradi per Taranto. Venti di debole intensità.



Allerta massima per il caldo in 3 città - Anche il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute conferma il calo delle temperature. Il livello di allerta 3 ("condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche") insisterà oggi solo più a Bolzano, Campobasso, Pescara. Livello di allerta 2 ("condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili") a Bari.



Nel weekend tempo in prevalenza bello e clima più gradevole - Sabato un po’ di nuvole sulle Alpi e sulle Prealpi dove non mancherà qualche occasionale temporale; alternanza di sole e nuvole in Sardegna con qualche temporale nelle zone più a sud dell’Isola; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia con qualche velatura in transito al Centro. Temperature stazionarie o in leggero calo al Sud anche se in Calabria e Puglia si toccheranno localmente ancora punte di 34-37 gradi e con valori finalmente nella norma al Centro-Nord (valori tra i 25 e i 29 gradi al Nord e al Centro tra i 36 e i 30 gradi). Domenica prevalenza di sole in Emilia Romagna, al Centro-Sud e nelle Isole; in mattinata prevalenza di sole anche al Nord dove nel pomeriggio arriveranno temporali sparsi su Alpi e Prealpi. In serata i temporali si estenderanno anche alle pianure di Piemonte e Lombardia per l’arrivo di una nuova perturbazione, la numero 3 di giugno che poi lunedì scivolerà verso il resto del nostro Paese influenzando soprattutto il tempo al Centro. Temperature in ulteriore calo al Sud con ancora qualche valore vicino ai 35 gradi nelle regioni ioniche e in Puglia. Fine del caldo afoso in tutta Italia.



Tendenza inizio prossima settimana - Dopo il peggioramento portato lunedì dalla perturbazione n. 3 che farà sentire i suoi effetti più che altro al Centro, da martedì il tempo tornerà a migliorare. Questa perturbazione porterà anche una rinfrescata al Sud e nelle Isole; possiamo dire che la prima metà della prossima settimana vedrà da Nord e Sud temperature nella norma.