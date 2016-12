foto Ansa

00:24

- E' di Samantha Fava, la donna di 35 anni scomparsa circa un anno e mezzo fa, il corpo ritrovato murato in un'abitazione a Fontechiari, piccolo comune vicino a Sora, nel Frusinate. Il riconoscimento è avvenuto nella tarda serata dopo il ritrovamento da parte della polizia. Il cadavere era in una casa in uso di un amico della donna. L'uomo, un manovale di 36 anni, è stato fermato mentre era in ferie in Sardegna. E' accusato di omicidio volontario.