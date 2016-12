foto Dal Web Correlati Donna scomparsa a Sora, ricerche sospese 20:43 - Il cadavere di una donna è stato trovato murato in un appartamento del centro di Fontechiari, nel Frusinate. Si tratta di Samantha Fava, 35 anni, la giovane scomparsa un anno e mezzo fa da Sora, in Ciociaria. Il corpo della donna nelle ultime settimane era stato cercato senza alcun esito nel fiume Liri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia, coordinati dal sostituto procuratore di Cassino, Alfredo Mattei. - Il cadavere di una donna è stato trovato murato in un appartamento del centro di Fontechiari, nel Frusinate. Si tratta di Samantha Fava, 35 anni, la giovane scomparsa un anno e mezzo fa da Sora, in Ciociaria. Il corpo della donna nelle ultime settimane era stato cercato senza alcun esito nel fiume Liri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia, coordinati dal sostituto procuratore di Cassino, Alfredo Mattei.

La casa in uso all'amico - Il ritrovamento è avvenuto nella nicchia in uno scantinato di una casa in uso a un amico della donna, un manovale di 36 anni, che è stato fermato mentre si trovava in vacanza in Sardegna. L'uomo, che era anche l'unico indagato per la sparizione di Samantha, ora è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.



Ricerche nel fiume - Il corpo della donna era stato cercato nel fiume Liri per settimane dopo che l'uomo aveva raccontato alla polizia di aver gettato Samantha nel fiume dopo che era morta in seguito a un malore. La donna era separata e con un figlio affidato al suo ex. Era stato proprio l'ex marito a denunciare la scomparsa di Samantha che da qualche tempo non si era più fatta viva con il figlio.