foto LaPresse

13:56

- Nuove aggressioni a Roma agli operatori del 118, nel quartiere di San Basilio, in due diversi episodi. Il secondo è stato il più grave dove tre sanitari sono rimasti feriti dopo essere stati picchiati. Il 12 giugno scorso alcuni infermieri furono aggrediti dopo un omicidio per un diverbio stradale e uno riportò alcune fratture. "Quanto accade, purtroppo ormai giornalmente, non è più in alcun modo sostenibile", dice Natale Di Cola della Cgil.