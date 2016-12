foto Ansa

11:41

- Sentito "appello" del Papa per i rifugiati e le loro famiglie, "costrette a lasciare in fretta la patria, la casa, e perdere ogni bene e sicurezza per fuggire da violenze e persecuzioni, o gravi discriminazioni". Papa Francesco ha chiesto ai fedeli di aprirsi a "comprensione e ospitalità", e che non manchino "in tutto il mondo" chi li assista.