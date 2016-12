Frosinone, bimbo disperso e ritrovato sui monti del Parco Nazionale d'Abruzzo

foto Afp 20:54 - Un bambino di dieci anni e un uomo che era con lui si sono persi sulle montagne della Meta, nella parte laziale del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise. Il Soccorso Alpino li ha ritrovati dopo circa un'ora e mezza dal momento della scomparsa. Il bimbo si trovava con i familiari e alcuni amici nei boschi sopra Canneto, in provincia di Frosinone, dove il gruppo - partito da Napoli - stava facendo un'escursione. - Un bambino di dieci anni e un uomo che era con lui si sono persi sulle montagne della Meta, nella parte laziale del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise. Il Soccorso Alpino li ha ritrovati dopo circa un'ora e mezza dal momento della scomparsa. Il bimbo si trovava con i familiari e alcuni amici nei boschi sopra Canneto, in provincia di Frosinone, dove il gruppo - partito da Napoli - stava facendo un'escursione.

Il bambino, accompagnato da un altro componente della comitiva, un cinquantenne, si sarebbe improvvisamente allontanato e i genitori non l'avrebbero più visto. Il padre ha percorso alcuni chilometri per portarsi in una zona coperta dal cellulare, con il quale ha dato l'allarme.



I carabinieri della stazione di Sora (Frosinone) verso le 18.15 hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha raggiunto la zona con alcuni tecnici e iniziato il coordinamento delle operazioni di ricerca.Dopo circa un'ora e mezza il bambino è stato individuato, assieme all'altro componente della comitiva napoletana disperso, e nel vicino paese di Settefrati ha riabbracciato i genitori