Papa: "L'uomo non si può sostituire a Dio"

foto Ansa Correlati Il Papa benedice i bikers 12:56 - "Quando l'uomo vuole affermare se stesso, chiudendosi nel proprio egoismo e mettendosi al posto di Dio, finisce per seminare morte". Lo ha detto Papa Francesco nella messa in piazza San Pietro per la giornata del "Vangelo della vita", in occasione dell'Anno della Fede. "L'egoismo porta alla menzogna, con cui si cerca di ingannare se stessi e il prossimo", ha sottolineato il Pontefice commentando le letture.

"Diciamo sì all'amore e no all'egoismo, diciamo sì alla vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo". E' l'esortazione rivolta ai fedeli nella messa per la giornata dell'Evangelium Vitae. "In una parola - ha detto il Papa - diciamo sì a Dio, che è amore, vita e libertà, e mai delude".



"Spesso l'uomo non sceglie la vita, non accoglie il 'Vangelo della vita', ma si lascia guidare da ideologie e logiche che mettono ostacoli alla vita, che non la rispettano, perché sono dettate dall'egoismo, dall'interesse, dal profitto, dal potere, dal piacere e non dall'amore, dalla ricerca del bene dell'altro", ha aggiunto Il Santo Padre nell'omelia. "Diciamolo insieme: Dio il vivente è misericordioso". Con uno scambio di battute "a braccio", Papa Francesco ha dialogato con i fedeli e i fedeli hanno risposto al suo invito in coro, ripetendo con lui più volte: "Dio il vivente è misericordioso".



Il Papa benedice i bikers in via della Conciliazione - Con un nuovo "strappo" alla prassi consolidata, Papa Francesco è uscito ancora una volta dal territorio vaticano per percorrere via della Conciliazione a bordo della jeep scoperta, benedicendo e salutando i fedeli, compresi i bikers del raduno delle Harley-Davidson. Il Papa è poi entrato in Piazza San Pietro, facendo il giro dei vari settori dove questa mattina, in attesa della messa del Pontefice, sono radunati anche tanti anziani, malati e disabili in pellegrinaggio alla Tomba di Pietro nella giornata dell'Evangelium Vitae. Acclamato a gran voce dalla folla, Bergoglio si è fermato di tanto in tanto per baciare e accarezzare i bambini.