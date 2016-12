Meteo, ultima notte insonne per il caldo

foto Meteo.it Correlati Da giovedì temperature più "miti"

La situazione in Europa 12:12 - Durante questa prima ondata di caldo intenso della stagione le temperature massime potranno raggiungere punte di 36-38 gradi in molte zone. Tuttavia il caldo e il disagio dovuto all'afa persisteranno anche durante le ore notturne, quando difficilmente potremo trovare sollievo dalla calura. Questa fase di caldo africano terminerà giovedì al Nordovest (mentre continuerà a fare molto caldo in tutte le altre regioni),

Venerdì l'afa finirà anche nel resto del Centronord ed entro il fine settimana anche al Sud, con un calo termico che riporterà le temperature intorno ai valori normali di questo periodo, ossia dai 26 ai 30 gradi al Centronord e appena qualche grado in più al Sud. I temporali in arrivo al Nordovest nella giornata di giovedì potranno risultare intensi e accompagnati anche da grandine a causa del forte contrasto termico. La buona notizia è che un tempo estivo ma senza eccessi di caldo come in questi giorni potrebbe durare fino agli ultimi giorni del mese.







PREVISIONE PER OGGI Oggi altra giornata molto calda con le massime pomeridiane che toccheranno picchi di 36-37 gradi in molte zone interne del nostro Paese mentre nelle località vicine al mare il caldo sarà particolarmente afoso perché accentuato dagli elevati tassi di umidità. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato a parte la consueta instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi che darà luogo allo sviluppo di nubi cumuliformi e a temporali di calore in Piemonte (probabili anche su Torino), alta Lombardia e Appennino centro-settentrionale, specialmente in Abruzzo. Venti in generale deboli. Mari poco mossi fino a quasi calmi.



TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI PER 38 MILIONI DI ITALIANI Il vasto rigonfiamento dell’Anticiclone Nordafricano, che si estende per oltre 2500 km in direzione Nord-Sud dall'entroterra algerino alla Danimarca e per 2200 km in direzione Est-Ovest da Parigi al Mar Nero, sta continuando a convogliare aria rovente sul nostro Paese. Durante questa prima ondata di caldo intenso della stagione le temperature massime potranno raggiungere punte di 36-38 gradi in molte zone. Sono almeno 38 milioni gli italiani che sperimenteranno anche nella giornata di oggi (mercoledì 19 giugno) temperature comprese tra i 32 gradi e i 38 gradi. Sommando il fattore umidità l’indice di calore, cioè la temperatura realmente percepita dal nostro corpo, arriva ai 40-42 gradi. Secondo la bioclimatologia medica, le temperature di 32-34 gradi sono la soglia oltre la quale il nostro organismo non soltanto avverte disagio fisiologico ma addirittura è esposto a rischi per la salute, specie nelle categorie più deboli (anziani e bambini in particolare). Il caldo e il disagio dovuto all’afa persisteranno anche durante le ore notturne quando difficilmente potremo trovare sollievo dalla calura.



TEMPERATURE MINIME DECISAMENTE ELEVATE Così come nella giornata di ieri, quando le minime osservate erano paragonabili alle massime registrate appena una settimana fa, anche nella notte appena conclusasi le temperature registrate si sono confermate decisamente alte. Ancora molto forte, dunque, il disagio notturno. A mezzanotte si avevano ben 29 gradi a Firenze, 28 a Verona, 27 a Milano e Napoli, 25 a Roma. Di poco inferiori i valori registrati all’alba: 25 gradi a Verona e Napoli, 24 a Milano, 22 a Roma e Firenze.



IL FASTIDIO PIU’ INTENSO DELL’AFA SI REGISTRERA’ ANCHE OGGI IN PIANURA PADANA La Pianura Padana sarà la zona che registrerà un maggior ristagno dell’umidità e, dunque, il più intenso fastidio dell’afa. L’umidità nelle ore centrali del giorno potrà anche arrivare al 50% e le temperature percepite effettivamente dal nostro corpo saranno anche di 2-4 gradi superiori rispetto a quelle reali. In aumento anche l’Indice UV, che raggiungerà valori molto elevati.



IERI E’ STATO BATTUTO IL RECORD DI MASSIMA PER IL MESE DI GIUGNO A VERONA Ieri (martedì 18 giugno) è stato battuto il record di massima per il mese di giugno a Verona: nella città veneta si sono registrati ben 36,2 gradi. Il record precedente, risalente al 2008, era di 36 gradi. Il periodo preso in considerazione parte dal 1979.



LE CITTA’ PIU’ CALDE DI OGGI Oggi, mercoledì 19 giugno, sono previsti 37 gradi a Lecce, 35 gradi a Roma e Brescia, 36 gradi a Firenze, Perugia, Verona e Taranto, 34 gradi a Milano, Piacenza, l’Aquila, Viterbo, Potenza. Il caldo non darà tregua anche di notte con minime in molte località a 22 -23 gradi e che difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi sulla maggior parte del Paese.



DOMANI PRIMI TEMPORALI AL NORDOVEST E RISCHIO DI GRANDINATE Domani (giovedì 20 giugno) sin dal mattino temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure, in propagazione successiva alla Lombardia, entro fine giornata anche a Veneto occidentale e Trentino. Questi fenomeni, che sui rilievi avranno carattere di continuità, saranno anche molto intensi e accompagnati da improvvise raffiche di vento e da grandinate. Altrove ancora sole e caldo intenso. Temperature massime in calo al Nordovest, nel resto del Paese stazionarie o addirittura in ulteriore lieve crescita, con valori tra 32 e 37 gradi.



DOMANI (GIOVEDI’ 20 GIUGNO) ALLERTA MASSIMA PER IL CALDO IN 14 CITTA’ Il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute indica livello di allerta 3 (“condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”) per giovedì 20 giugno a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona.



AL NORDOVEST SI TORNA A RESPIRARE DA DOMANI Questa fase di caldo africano terminerà con buona probabilità giovedì 20 giugno soltanto al Nordovest (mentre nel resto del Paese continuerà a fare decisamente molto caldo), venerdì nelle restanti regioni del Centronord ed entro il fine settimana anche al Sud, con un calo termico che riporterà le temperature intorno ai valori normali di questo periodo, ossia dai 26 ai 30 gradi al Centronord e appena qualche grado in più al Sud. I temporali in arrivo al Nordovest nella giornata di giovedì potranno risultare intensi e accompagnati anche da grandine a causa del forte contrasto termico che comunque esaurirà rapidamente la propria efficacia; infatti, nei giorni successivi pur attenuandosi il caldo, non si avranno particolari episodi di maltempo, salvo un po’ di instabilità a ridosso delle Alpi. La buona notizia è che un tempo estivo ma senza eccessi di caldo come in questi giorni potrebbe durare fino agli ultimi giorni del mese.



TENDENZA PER IL WEEKEND Sabato e domenica nel complesso il tempo sarà buono, con un po’ di instabilità più che altro legata ad Alpi e Prealpi. Il caldo sarà dunque più accettabile con clima meno afoso e più ventilato. Le temperature tenderanno a calare anche al Sud ma all’estremo Sud (Puglia, Calabria ionica e Sicilia) avremo gli ultimi picchi intorno ai 35 gradi.