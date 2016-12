foto Ansa

13:11

- L'hotel Homs, un quattro stelle di lusso in via della Vite, a due passi da piazza di Spagna a Roma, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Frosinone. Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato sulla base di un provvedimento di sequestro emanato dal Gip del tribunale di Roma per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta nei confronti di un imprenditore veneto residente a Roma. Disposto complessivamente il sequestro di beni per 20 milioni.