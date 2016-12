Meteo, in arrivo il primo weekend estivo

foto Meteo.it Correlati Meteo, ecco l'ondata di caldo africano

La situazione in Europa 11:31 - Finalmente, dopo la lunga primavera piovosa, si apre il primo weekend davvero estivo con tempo stabile, tanto sole e caldo in aumento. Questo grazie alla presenza sull’Italia dell’Anticiclone delle Azzorre. Oggi qualche nuvola al Nord, con temporali sulle Alpi. Poi lunedì arriveranno l'Anticiclone Africano e aria di origine sahariana che porteranno le temperature oltre i 30°C in gran parte del Paese con punte di 35°C al Centro-Sud. - Finalmente, dopo la lunga primavera piovosa, si apre il primo weekend davvero estivo con tempo stabile, tanto sole e caldo in aumento. Questo grazie alla presenza sull’Italia dell’Anticiclone delle Azzorre. Oggi qualche nuvola al Nord, con temporali sulle Alpi. Poi lunedì arriveranno l'Anticiclone Africano e aria di origine sahariana che porteranno le temperature oltre i 30°C in gran parte del Paese con punte di 35°C al Centro-Sud.

Le previsioni per oggi: sole e caldo in aumento, temporali sulle Alpi nel tardo pomeriggio - Venerdì tempo bello e soleggiato per l’intera giornata con innocui annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino e a ridosso dei rilievi orientali della Sicilia. Tempo instabile sulle Alpi dove si formeranno numerosi rovesci o temporali che localmente tra il tardo pomeriggio e la sera potranno lambire le pianure tra Piemonte e Lombardia occidentale, arrivando anche a Torino e Milano. Venti deboli in prevalenza brezza; residuo Maestrale tra il basso Adriatico, il Salento e l’alto Ionio.



Temperature - In lieve calo nei settori alpini, in crescita nel resto del Paese; per lo più tra 26 e 29°C con punte di 30-31°C in Pianura Padana, regioni centrali e Sardegna.



Le città più calde saranno: Firenze, Bologna, Brescia, Verona, Taranto, Olbia e Sassari con valori massimi di 30°C.



Weekend: tanto sole e qualche nube innocua solo al Nord - Sabato nessun cambiamento di rilievo. Al mattino un po’ di nuvole significative solo sulla Liguria centrale e a ridosso delle Prealpi. Nel pomeriggio maggiori annuvolamenti intorno ai rilievi in genere con qualche locale rovescio su Alpi Cozie, Orobie, Alto Adige e Carnia. Temperature massime stabili o in lieve aumento con punte di 30-32°C. Domenica con tanto sole al Centrosud. Ampi spazi soleggiati anche al Nord dove avremo il passaggio di qualche nube innocua in più e nelle ore pomeridiane, qualche breve temporale di calore sui rilievi.



Inizio settimana rovente: in arrivo l'afa che peserà anche nelle ore notturne -L’Anticiclone delle Azzorre sarà il protagonista fino al fine settimana; poi verrà sostituito da quello Nordafricano che porterà, all'inizio della prossima settimana, la prima vera ondata di caldo. Questa prima ondata di caldo coinvolgerà gran parte dell’Europa, iniziando a espandersi dalla Spagna (a Madrid giovedì abbiamo toccato i 34-35°C) verso la Francia meridionale tra sabato e domenica. Per spostarsi verso est sull’Italia e l’Europa centro-orientale da lunedì. La massa d’aria rovente nel suo viaggio verso l’Italia accumulerà umidità nel contatto con il mar Mediterraneo e in Italia farà aumentare la sensazione di disagio. Al Centro-Sud le temperature percepite potranno sfiorare i 38°C. Lungo le coste avremo meno afa grazie alle brezze e alle temperature dei mari ancora piuttosto fresche.



Le regioni più calde - Le zone più calde saranno la Pianura Padana, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Sicilia e la Sardegna. L’umidità nelle ore centrali del giorno potrà anche arrivare al 50% e le temperature percepite effettivamente dal nostro corpo saranno anche di 2-4 gradi superiori rispetto a quelle reali. In aumento anche l’Indice UV, che raggiungerà valori molto elevati. Tutti i dettagli cliccando la pagina dedicata al Meteo UV.



Anche le temperature minime saranno in netto rialzo e, tra domenica e martedì, potranno superare la soglia di 21-22°C (in particolare nelle grandi città, che durante il giorno avranno accumulato calore) determinando un disagio notturno per il caldo umido.



Quanto durerà l'ondata i caldo - Questa ondata di calore, che non avrà comunque valori di temperature eccezionali, durerà fino alla prima metà della prossima settimana. A partire dalla seconda parte della settimana è previsto l’arrivo di venti occidentali più freschi che faranno calare le temperature di qualche grado, riportandole su valori compresi tra i 26 e i 31°C, a iniziare dai settori ovest del Paese.