foto Guardia di Finanza di Fiumicino

07:10

- Per spacciare cocaina e mantenere il monopolio della droga in alcune zone della Capitale avevano creato un'alleanza tra romani e calabresi: così 23 persone, affiliate a pericolose organizzazioni criminali, sono finite in manette. Le due bande erano attive principalmente nell'aeroporto di Fiumicino. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga.