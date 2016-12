Palazzo Chigi,parla Luigi Preiti: volevo uccidere

11:44 - L'attentato a Palazzo Chigi di Luigi Preiti, il 28 aprile, raccontato dalla voce dello stesso protagonista. La registrazione del racconto di Preiti agli investigatori è stata mandata in onda dal Gr Rai. "Sono arrivato ieri - dice l'uomo che ferì gravemente due carabinieri -, volevo fare qualcosa di eclatante contro i politici, so che c'è il giuramento del governo oggi. Volevo colpire dei politici, due o tre, non lo so... e volevo uccidere".