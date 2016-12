foto LaPresse

20:53

- Due persone sono state fermate a Roma per l'omicidio di Maurizio Alletto, 31 anni, freddato con un colpo alla nuca in seguito a una banale lite in strada per motivi di viabilità. Si tratta di un Luciano Coppi, 53 anni, e del figlio 18enne Moreno. Da quanto si è appreso, l'uomo avrebbe aperto il fuoco contro il giovane per vendicare l'aggressione subita dal figlio da parte del 31enne.