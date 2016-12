foto Ansa

18:06

- Una donna di 86 anni è stata trovata morta all'interno del suo appartamento a Roma, in via Benedetto Bompiani, zona Tor Carbone. Il cadavere era riverso a terra nel salotto, con la faccia contro il pavimento. Sul posto la polizia ha rinvenuto tracce di sangue. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla dinamica della morte. A dare l'allarme intorno alle 13 era stato il figlio dell'anziana, che non riusciva a contattarla.