Meteo, tempo ancora un po' instabile ma nel week end temperature in forte aumento

La situazione in Europa 10:54 - Lunedì e martedì ancora un po' di instabilità per colpa di un vortice di bassa pressione che, ricolmo di aria fresca atlantica, nello scivolare lentamente verso i Balcani interesserà ancora la nostra Penisola. Da mercoledì invece rapido e deciso rialzo della pressione e conseguente miglioramento del tempo e da giovedì e per tutto il resto della settimana tempo in prevalenza bello e stabile, con caldo in aumento, grazie alla presenza dell'alta pressione, prima quella dell'Anticiclone delle Azzorre poi, dal fine settimana, quella più "calda" dell'Anticiclone Africano. - Lunedì e martedì ancora un po' di instabilità per colpa di un vortice di bassa pressione che, ricolmo di aria fresca atlantica, nello scivolare lentamente verso i Balcani interesserà ancora la nostra Penisola. Da mercoledì invece rapido e deciso rialzo della pressione e conseguente miglioramento dele da giovedì e per tutto il resto della settimana tempo in prevalenza bello e stabile, conin aumento, grazie alla presenza dell'alta pressione, prima quelladelle Azzorre poi, dal fine settimana, quella più "calda" dell'

PREVISIONE PER LUNEDI'

Quindi lunedì molte nubi e piogge sparse sulle Alpi. Alternanza di sole e nuvole sul resto d'Italia, con qualche pioggia anche a carattere temporalesco, nel corso del giorno su Levante Ligure, nord Sardegna e zone interne del Centrosud, con possibili sconfinamenti lungo le coste specie in Toscana, Abruzzo e Campania. In serata possibili temporali a Roma.



Temperature massime in rialzo all'estremo Nordovest, in diminuzione nel resto del Paese. Di seguito qualche valore previsto per lunedì: 22 gradi per Torino e Milano, 23 gradi per Venezia, Roma, Firenze, Napoli, 24 gradi per Bologna, Palermo, Cagliari e 25 gradi per Bari. Moderati venti occidentali sulle Isole.



PREVISIONE PER MARTEDI'

Martedì ancora sole e nuvole in gran parte d’Italia, ma con il sole che guadagnerà spazi più ampi rispetto al giorno precedente. Nel corso del giorno qualche rovescio o temporale su Alpi, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. Temperature massime in ulteriore calo al Sud, in rialzo nel resto del Paese.



TORNA L'ALTA PRESSIONE: NEL FINE SETTIMANA SALTO IN AVANTI FINO A 10 GRADI

Dopo il passaggio di questa solitaria perturbazione, da mercoledì il tempo registrerà un sensibile miglioramento. Da metà settimana quindi il rinforzo dell’alta pressione garantirà tempo bello e clima estivo dappertutto. Tale alta pressione è stata ribattezzata Ade da alcune agenzie di stampa: dargli un nome è inutile oltre che sbagliato scientificamente in quanto si tratta dell'Anticiclone delle Azzorre seguito poi dall'Anticiclone Nord Africano che sono sempre gli stessi e si ripetono molte volte durante la stagione estiva. Di conseguenza le temperature a partire da domani inizieranno ad aumentare un po' ovunque sia nelle minime che nelle massime con un caldo senza eccessi.



Nel week end poi ci sarà il cambio della guardia: l'Anticiclone Nord Africano prenderà il posto dell’Anticiclone delle Azzorre così rispetto ad esempio alla giornata di lunedì le temperature registreranno un notevole balzo in avanti, anche fino a 10 gradi in più nelle regioni settentrionali. Per il Centrosud si tratterà di un aumento più moderato perché si parte da valori più alti, sui 5-6 gradi.