Roma, 12enne violentata per anni dal patrigno

foto Ansa 11:27 - Un informatico 45enne romano è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e stalking. L'uomo si era innamorato della figlia della compagna, una 12enne che ha circuito in tutti i modi, anche fingendosi un sedicenne attraverso un profilo Facebook. Dal social network si faceva confessare i sogni intimi della bambina che poi realizzava per manipolarla. L'uomo, insospettabile, tappezzava il percorso di lei alla scuola con messaggi morbosi. - Un informatico 45enne romano è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e stalking. L'uomo si era innamorato della figlia della compagna, una 12enne che ha circuito in tutti i modi, anche fingendosi un sedicenne attraverso un profilo Facebook. Dal social network si faceva confessare i sogni intimi della bambina che poi realizzava per manipolarla. L'uomo, insospettabile, tappezzava il percorso di lei alla scuola con messaggi morbosi.

Un lungo corteggiamento - La vicenda è riportata dal Mattino di Napoli. Come scrive il pm di Roma, Claudia Terracina, il patrigno-orco aveva convissuto con la madre della sua vittima dalla prima infanzia della bambina ai 14 anni, svolgendo un ruolo di genitore. E "aveva indotto la minore a compiere atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità e dipendenza psichica la ragazza per anni già vittima di abuso sessuale da parte dell'indagato". L'uomo aveva creato un sistema di corteggiamento morboso tramite il social network, apponendo come firma una rosa. Anche quando la vicenda delle sue assidue attenzioni per la figliastra era emersa, aveva continuato ad importunarla tappezzando le strade che percorreva con messaggi d'amore stampati su adesivi e manifesti con la scritta "Ci siamo amati e ci ameremo per sempre".



Lo stalking - L'informatico era inoltre già stato condannato una prima volta a due anni di reclusione per le molestie e le attenzioni. Ma aveva continuato ad insidiare la ragazzina. La seguiva nei luoghi di villeggiatura e le faceva capire che era lì anche lui con i bigliettini per la strada, cercandola su Facebook, turbandola e intimorendola. Per convincere la bambina che i suoi sentimenti erano autentici, l'uomo si era anche servito di psicologi e insegnanti che, tuttavia, "non conoscevano bene le finalità di quel rapporto morboso", scrive il pm.