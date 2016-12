Traffico d'organi, preso ex ufficiale israeliano

foto Ansa 13:23 - La polizia ha arrestato, all'aeroporto di Fiumicino Tauberg Gedalya, un ex ufficiale israeliano, trafficante di organi umani. L'uomo, ricercato dalle polizie di tutto il mondo, era latitante dal 2010 e si trova ora nel carcere di Civitavecchia. L'arresto è avvenuto giovedì ma ne è stata data notizia soltanto oggi. - La polizia ha arrestato, all'aeroporto di Fiumicino, un ex ufficiale israeliano,. L'uomo, ricercato dalle polizie di tutto il mondo, era latitante dal 2010 e si trova ora nel carcere di Civitavecchia. L'arresto è avvenuto giovedì ma ne è stata data notizia soltanto oggi.

L'ex ufficiale è accusato di aver gestito un'organizzazione criminale che, a partire dal 2002, era riuscita a convincere 19 brasiliani in grandi difficoltà economiche a vendere i propri organi, soprattutto reni, con la promessa di compensi da 6mila ai 12mila dollari. Le "tariffe" variavano in relazione all'età e allo stato dell'organo. Le persone erano trasferite in Sud Africa, dove avvenivano gli espianti e i successivi trapianti sui pazienti facoltosi.