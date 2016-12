Meteo, ancora due giorni dal clima estivo

Non avremo però valori eccessivi per il periodo, anche perché per parlare tecnicamente di "ondata di caldo" le temperature massime devono superare i 34 gradi. Nella giornata di domenica una perturbazione proveniente dalla Spagna riporterà poi le nuvole al Centronord con piogge e temporali al Nord, meno probabili in Emilia Romagna, e qualche rovescio anche tra Toscana, Umbria e Marche. Sul resto dell'Italia resisterà il bel tempo, con temperature estive.Sabato il tempo rimarrà bello in tutto il Centrosud, in Emilia Romagna e sull'alto Adriatico. Situazione buona a inizio giornata anche nel resto del Nord, ma con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio e la possibilità di qualche rovescio o temporale in Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia occidentale, Alpi e Prealpi orientali. Temperature estive un po' ovunque, con massime vicine ai 30 gradi.Nella giornata di domenica una perturbazione proveniente dalla Spagna riporterà nuvole al Centronord con piogge e temporali al Nord, meno probabili in Emilia Romagna, e qualche rovescio anche tra Toscana, Umbria e Marche. Sul resto d'Italia resisterà il bel tempo con temperature estive. In particolare, al Sud potremo localmente anche superare i 30 gradi, arrivando a toccare i 32 gradi in Sicilia, che risulterà così la regione più calda. Temperature in netto calo invece al Nord.La prossima settimana poi vedrà un’attenuazione del caldo, ma solo di qualche grado: passeremo dunque dai 28-30 gradi a temperature intorno ai 25 gradi.