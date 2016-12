foto Ansa

10:08

- Nuovo maxi sequestro di beni ad Angelo Balducci, ex provveditore alle Opere pubbliche, in conseguenza di una serie di illeciti nell'assegnazione degli appalti relativi ai cosiddetti "Grandi Eventi". Il sequestro, per oltre 13 milioni di euro, riguarda beni immobili, autoveicoli, motoveicoli, quote societarie e conti bancari.