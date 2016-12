Meteo, sarà un weekend dal caldo africano

foto Meteo.it Correlati Previsioni

La situazione in Europa 13:54 - Instabilità in attenuazione in gran parte del Paese, grazie a una progressiva rimonta dell'alta pressione che ci regalerà un primo di assaggio d'Estate. Giovedì ancora qualche temporale tra rilievi e pianure del Nord e zone appenniniche, da venerdì migliora con temperature in aumento, ma comunque comprese nelle medie di stagione.

Giovedì. Si ripete più o meno il medesimo copione con un inizio di giornata abbastanza stabile e soleggiato, salvo il rischio di piovaschi a ridosso delle Prealpi lombardo-venete. Nel pomeriggio avremo il consueto aumento dell’instabilità che determinerà lo sviluppo di rovesci e temporali intermittenti soprattutto a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici ma con locali sconfinamenti in pianura tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature in ulteriore lieve crescita fino a valori fra 24 e 28 gradi in gran parte del territorio.



I venti resteranno deboli a regime di brezza, salvo dei rinforzi da est intorno a Sicilia e Canale di Sardegna.



DA VENERDI’ A DOMENICA UN PROMONTORIO ANTICICLONICO NORDAFRICANO PORTERA’ TANTO SOLE E UN PRIMO CALDO ESTIVO CON 27 GRADI AL NORD E 32 GRADI SULLE ISOLE

Da venerdì, eccetto qualche breve acquazzone pomeridiano attorno ai rilievi alpini e all’Appennino centrale, la temporanea intrusione di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa determinerà una situazione dal sapore estivo che porterà le temperature localmente oltre i 30 gradi.



Da venerdì a domenica avremo dunque giornate caratterizzate da un clima tipicamente estivo, con temperature massime in rialzo. Al Sud in particolare potremo localmente anche superare i 30 gradi, arrivando a toccare i 32 gradi sulle Isole maggiori. Nel frattempo una perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola Iberica e, procedendo lentamente verso est, andrà a insidiare le nostre settentrionali nella giornata di domenica. L’inizio della prossima settimana vedrà un po’ più di instabilità e un’attenuazione del caldo estivo, dapprima al Nord, poi anche al Centrosud, ma con valori non particolarmente bassi che scenderanno di nuovo verso i livelli normali per questo periodo. Passeremo dunque dai 30 gradi a temperature intorno ai 25 gradi.