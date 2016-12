foto Ansa

18:25

- "Me l'hanno ammazzato un'altra volta". E' il commento di Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi, a Tgcom24 dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha condannato i medici ma assolto agenti e infermieri. "Prima credevo nella giustizia, ora non più", aggiunge la donna. Giovanni Cucchi, il padre del giovane morto nel 2009, non si arrende e annuncia: "Andremo avanti fino in fondo, scopriremo la verità".