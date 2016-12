foto Ansa

14:03

- "Ho avuto una riunione con il ministro degli Interni Angelino Alfano e Gianni Alemanno in cui si è deciso di comune accordo tra i due, di dare il via al poliziotto e al carabiniere di quartiere e anche all'utilizzo dei militari nelle periferie". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, parlando del tema "sicurezza" nella Capitale. "I militari - prosegue - sono contentissimi perché sentono di rendersi utili invece di stare in panciolle nelle caserme".