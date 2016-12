foto Getty

20:23

- Una persona è morta e una è rimasta ferita gravemente in seguito a una sparatoria avvenuta in strada ad Anzio, un centro del litorale romano. E' il terzo omicidio della giornata nel territorio di Roma: questa mattina un 62enne era stato ucciso in strada a colpi di pistola, nel pomeriggio un 40enne è morto in casa, a Focene, freddato da una revolverata mentre era sull'uscio della sua abitazione.