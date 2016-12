Focene, uomo ucciso sull'uscio di casa

foto Ansa Correlati Le foto

Roma, ucciso in strada a colpi di pistola 21:54 - Un altro omicidio è avvenuto nel pomeriggio alle porte di Roma, dopo quello di stamattina in zona Tor Sapienza. Un uomo è stato ucciso nella sua abitazione, in località Focene, colpito in faccia da un proiettile. Un testimone ha riferito di aver sentito gli spari e, subito dopo, di aver visto un uomo che scappava a bordo di un motorino. La vittima aveva già precedenti penali.

Successivamente si è saputo che esattamente l'omicidio è avvenuto nel cortile di via delle Patelle, dove l'uomo viveva. La vittima è Pietro Rasseni di 40 anni già noto alle forze di polizia per piccoli precedenti. In casa c'era la moglie ed il figlio di 10 anni che hanno sentito lo sparo.