Roma, ucciso in strada a colpi di pistola

Un uomo, Claudio D'Andria, 62 anni, è stato ucciso questa mattina, poco prima delle 7, a Roma con un colpo di pistola alla testa, sotto il suo palazzo in zona Tor Sapienza. La vittima, incensurata, stava rincasando dopo aver portato a spasso i suoi cani. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile.

Potrebbero essere state due persone arrivate in strada bordo di uno scooter, gli autori dell' omicidio. E' quanto emerge dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori. Al momento non ci sono elementi evidenti sul movente, per questo si indaga sul passato e sulle amicizie della vittima, custode comunale in pensione.



Gli uomini della Mobile stanno controllando il quartiere cercando tracce dei responsabili. D'Andria, separato, viveva con l'anziana madre. Gli inquirenti seguono tutte le piste, senza escludere anche un movente passionale.