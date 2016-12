Roma, due persone investite da metro: gravi

foto LaPresse 10:10 - Due persone sono state investite nella stazione Flaminio della metro A di Roma. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di due uomini, moldavi, ricoverati in condizioni gravissime al policlinico Gemelli e al policlinico Umberto I. Dalle prime testimonianze, ancora da verificare, uno dei due uomini avrebbe spinto l'altro sui binari e poi sarebbe caduto anche lui proprio mentre arrivava il convoglio. - Due persone sono state investite nella stazione Flaminio della metro A di Roma. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di due uomini, moldavi, ricoverati in condizioni gravissime al policlinico Gemelli e al policlinico Umberto I. Dalle prime testimonianze, ancora da verificare, uno dei due uomini avrebbe spinto l'altro sui binari e poi sarebbe caduto anche lui proprio mentre arrivava il convoglio.

Uno è in pericolo di vita - E' successo verso le 6 della mattina. I testimoni hanno visto correre uno degli uomini verso l'altro e spingerlo, poi entrambi sono caduti sui binari. Uno dei moldavi, quello ricoverato al Policlinico Umberto I, avrebbe subito l'amputazione del piede sinistro. L'altro, che si trova al Policlinico, ha un trauma cranico ed è in pericolo di vita.



Le immagini delle telecamere. Un gioco finito male? - Gli investigatori della polizia del commissariato Villa Glori stanno vagliando le immagini delle telecamere a circuito chiuso installate all'interno della stazione Flaminio per accertare come i due uomini, travolti da un convoglio della metro A, siano finiti sui binari. Potrebbe essersi trattato di una lite o di un gioco finito tragicamente.



Treni sospesi - Per consentire i soccorsi il servizio metro è stato interrotto in entrambe le direzioni tra Battistini e Termini. L'incidente si somma alla giornata di sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamata dall'Unione sindacale di base nella Capitale.