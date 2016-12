foto Tgcom24

00:12

- Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma in serata creando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti e auto rimaste bloccate nell'acqua sotto i cavalcavia. I problemi soprattutto nella zona sud della città, tra Eur, Torrino, via Cristoforo Colombo e Ostiense. Allagate alcune fermate della linea A. In particolare Re di Roma, Porta Furba, Colli Albani e Furio Camillo.