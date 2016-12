foto Ansa

18:54

- Il corpo dell'uomo trovato semi carbonizzato nella sua macchina, a Rieti, è di un ristoratore di 52 anni, che si è suicidato. L'uomo, con problemi economici e in crisi con la moglie, ha lasciato un biglietto. Il cadavere era stato trovato dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per spegnere l'auto in fiamme.