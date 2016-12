foto Ansa

18:59

- Un uomo è salito sulla cupola di San Pietro a Roma e ha esposto uno striscione. "Stop al massacro, no all'euro - si legge -. Papa Francesco facci uscire da questo incubo". La frase è stata scritta sia in italiano che in inglese. L'uomo, che indossa una maglietta rossa, si trova a metà della cupola e tiene in mano una bandiera italiana. Sul posto sono intervenuti la gendarmeria vaticana e gli uomini dell'Ispettorato.