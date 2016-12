Lasciano il bimbo in auto per giocare alle slot

foto Ansa 16:06 - Due romani sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di abbandono di minore. I due hanno lasciato il figlio di appena 2 mesi in auto per andare a giocare alle slot machine. E' successo nella Capitale all'alba di sabato. Il primo a scendere dall'auto è stato il papà, seguito qualche minuto dopo dalla mamma del piccolo che lo ha riposto nella culla lasciandolo solo nell'auto. A dare l'allarme sono stati i titolari della sala da gioco. - Due romani sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di abbandono di minore. I due hanno lasciato il figlio di appena 2 mesi in auto per andare a giocare alle slot machine. E' successo nella Capitale all'alba di sabato. Il primo a scendere dall'auto è stato il papà, seguito qualche minuto dopo dalla mamma del piccolo che lo ha riposto nella culla lasciandolo solo nell'auto. A dare l'allarme sono stati i titolari della sala da gioco.

La scena è stata notata da una guardia giurata che ha chiesto subito spiegazioni alla donna, la quale si è giustificata dicendo che stava andando a chiamare il marito. Una volta all'interno della sala, però, i due, di 26 e 30 anni, hanno continuato a giocare alle slot, noncuranti del figlio lasciato nel parcheggio. I titolari del locale hanno così allertato la polizia. Gli agenti hanno subito ordinato ai genitori di aprire l'auto per verificare lo stato del neonato che, per fortuna, era in buone condizioni.