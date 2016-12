Roma, spari contro donne in auto nella notte

foto Ansa 12:25 - Hanno estratto la pistola e hanno iniziato a sparare alle donne che incrociavano in auto. E' successo nella notte a Roma. Ad aprire il fuoco sarebbero stati due uomini a bordo di una Smart. Tre i colpi esplosi: i proiettili hanno raggiunto prima la Micra di una 40enne, infrangendo i finestrini, poi l'Audi A3 di una 23enne, danneggiando il cofano. Colpita anche un'auto parcheggiata. Nessuno è rimasto ferito; i due sono ricercati dalla polizia. - Hanno estratto la pistola e hanno iniziato a sparare alle donne che incrociavano in auto. E' successo nella notte a Roma. Ad aprire il fuoco sarebbero stati due uomini a bordo di una Smart. Tre i colpi esplosi: i proiettili hanno raggiunto prima la Micra di una 40enne, infrangendo i finestrini, poi l'Audi A3 di una 23enne, danneggiando il cofano. Colpita anche un'auto parcheggiata. Nessuno è rimasto ferito; i due sono ricercati dalla polizia.

Una vicenda agghiacciante, quasi un "tiro a segno" ad altezza uomo contro le donne in auto. I due uomini, che sono riusciti a dileguarsi, hanno colpito intorno all'una di domenica mattina in viale Togliatti, in zona Cinecittà. Per risalire alla loro identità, gli inquirenti starebbero controllando le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona.