19:33

- Un uomo ha accoltellato in strada a Roma l'ex della figlia. Il ferito, un uomo di 42 anni, è in condizioni gravi ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al policlinico Umberto I. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Il padre è intervenuto in zona Casilino, dopo l'ennesima discussione avuta tra i due ex fidanzati per motivi di gelosia dell'uomo. Il 42enne ha cercato di difendersi con un sasso ma è stato colpito al torace.