Il Papa: "Banche più importanti delle famiglie"

foto SportMediaset 20:27 - Papa Francesco ha raggiunto Piazza San Pietro per presiedere la veglia di Pentecoste con i movimenti ecclesiali. Il Pontefice, entrato dall'Arco delle Campane a bordo della jeep scoperta, è stato accolto da un boato dei 200 mila presenti in piazza. Per salutare tutti i pellegrini ha poi compiuto il giro della piazza e percorso via della Conciliazione, fino alla chiesa della Traspontina, tra due foltissime ali di folla. - Papa Francesco ha raggiunto Piazza San Pietro per presiedere la veglia di Pentecoste con i movimenti ecclesiali. Il Pontefice, entrato dall'Arco delle Campane a bordo della jeep scoperta, è stato accolto da un boato dei 200 mila presenti in piazza. Per salutare tutti i pellegrini ha poi compiuto il giro della piazza e percorso via della Conciliazione, fino alla chiesa della Traspontina, tra due foltissime ali di folla.

200 mila fedeli - La sala stampa vaticana ha riferito che sono circa 200 mila le persone presenti a Piazza San Pietro e lungo Via della Conciliazione per la veglia di Pentecoste dei movimenti cattolici presieduta dal Pontefice.



"No a banche più importanti di famiglie" - Durante la veglia, papa Francesco si è soffermato sulla crisi generata dalla cattiva politica che "fa tanto male all'umanità intera". Poi ha spiegato che la Chiesa, povera per i poveri, va contro la mentalità di chi oggi pensa che "se cadono gli investimenti, le banche, questa è una tragedia", mentre "se le famiglie stanno male, non hanno da mangiare allora non fa niente", che è "la nostra crisi di oggi".