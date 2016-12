foto Ansa

09:22

- Tragedia Roma, in pieno centro storico. Un finlandese di 62 anni è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di un albergo. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Frattina e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di S.Lorenzo in Lucina e del Nucleo investigativo che al momento non escludono nessuna ipotesi in merito alla dinamica dell'episodio, anche se quella più probabile sembra quella del suicidio.