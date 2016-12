foto Ufficio stampa 15:52 - Guai giudiziari per Anselmo Fiacchini, 40 anni, figlio adottivo del cantante Renato Zero. L'uomo è accusato di maltrattamenti e vessazioni ai danni della ex moglie e delle due figlie. Pochi giorni fa la donna ha ottenuto un'ordinanza firmata dal gip di Roma, Carmine Castaldo, con la quale Fiacchini è stato allontanato dall'abitazione con l'obbligo di non farvi rientro, senza l'autorizzazione del giudice. - Guai giudiziari per, 40 anni, figlio adottivo del cantante. L'uomo è accusato die vessazioni ai danni della ex moglie e delle due figlie. Pochi giorni fa la donna ha ottenuto un'ordinanza firmata dal gip di Roma,, con la quale Fiacchini è statocon l'obbligo di non farvi rientro, senza l'autorizzazione del giudice.

Secondo quanto disposto dal giudice, Fiacchini dovrà versare alla moglie circa 2mila euro al mese a titolo di mantenimento. I due si erano sposati nel 2004 e separati nel 2010. L'uomo nel 2011 aveva riallacciato il rapporto con la moglie ma "essendo ricominciate le vessazioni", scrive il giudice, era stata presentata una nuova richiesta di separazione giudiziale.



Come scrive il giudice Castaldo nel provvedimento "i maltrattamenti sono iniziati nel settembre del 2012, attraverso continue, perduranti e reiterate vessazioni di ordine psicologico e fisico, rendendo penosa e intollerabile la convivenza". Nell'ordinanza si legge: "Le condotte in questione si connotano per il requisito di abitualità, sussiste il concreto pericolo di recidiva. Perciò la misura dell'allontanamento da casa, come richiesto dal pubblico ministero, rappresenta la cautela minima che consente di interrompere l'attività delittuosa".